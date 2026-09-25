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Outokumpu grimpe sur une recommandation positive de BofA
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 14:00
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Outokumpu s'adjuge 4% à 5,61 EUR à Helsinki, profitant d'une note positive de Bank of America (BofA), qui reprend le suivi du producteur d'acier inoxydable, disposant d'un modèle intégré en Europe et en Amérique du Nord, avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 6,70 EUR.

Dans sa note, la banque américaine met notamment en avant trois atouts qu'il apprécie pour le groupe finlandais, à savoir une plateforme de ferrochrome verticalement intégrée, une exposition croissante aux alliages spéciaux et un bilan financier renforcé.

BofA estime en outre qu'Outokumpu pourrait bénéficier d'un éventuel renforcement des mesures de sauvegarde de l'UE. Elle précise que son objectif de cours de 6,70 EUR repose sur un multiple valeur d'entreprise/EBITDA estimé à 6,5 fois pour 2027.

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