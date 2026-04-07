Outlook Therapeutics progresse alors que la FDA accepte de revoir sa décision concernant un médicament pour les yeux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Outlook Therapeutics OTLK.O augmentent d'environ 10 % à 0,22 $ avant le marché

** La société indique qu'elle a demandé à la FDA de reconsidérer sa décision de ne pas approuver son médicament expérimental pour les yeux ons-5010/lytenava

** La société déclare que la FDA a accepté une demande formelle de résolution de litige et qu'elle rencontrera la société dans le courant du mois

** Le médicament cible la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, une maladie oculaire courante qui entraîne une perte de vision due à une fuite des vaisseaux sanguins dans la rétine

** L'entreprise affirme que les données des études NORSE TWO et NORSE EIGHT montrent que le médicament est sûr et efficace, et qu'aucun problème de sécurité n'a été signalé par la FDA

** L'entreprise ajoute que le médicament est déjà approuvé en Europe et au Royaume-Uni, où les lancements commerciaux ont commencé

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 87 % depuis le début de l'année