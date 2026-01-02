Outlook Therapeutics plonge après que la FDA a rejeté pour la troisième fois un médicament oculaire

2 janvier - ** Les actions d'Outlook Therapeutics

OTLK.O plongent de 59,6% à 64 cents avant-Bourse

** La FDA des États-Unis refuse d'approuver le Lytenava de la société pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, citant le manque de preuves confirmant l'efficacité

** La décision marque le troisième rejet après les refus antérieurs de 2023 et d'août 2025

** Lytenava, une adaptation du bevacizumab à une maladie oculaire spécifique, n'a pas réussi à égaler le Lucentis de Roche ROG.S dans un essai clé

** Le médicament est déjà approuvé dans l'UE et au Royaume-Uni; la FDA n'a pas indiqué quel type de preuve confirmative serait acceptable

** OTLK en baisse de 16,4% en 2025