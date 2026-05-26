Outlook Therapeutics bondit après l'annonce de son intention de déposer une nouvelle demande d'AMM pour un traitement contre une maladie oculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Outlook Therapeutics OTLK.O ont bondi de 58 % pour atteindre 49 cents avant l'ouverture du marché
** La société indique qu'elle prévoit de déposer à nouveau une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son traitement contre les maladies oculaires en juin, après que la FDA américaine a refusé de l'approuver en décembre
** Le traitement d'OTLK, Lytenava, cible la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, une maladie oculaire courante qui entraîne une perte de vision due à des fuites au niveau des vaisseaux sanguins de la rétine
** Dans sa réponse officielle à un recours déposé par Outlook, la FDA a conclu que des preuves substantielles de l'efficacité de Lytenava avaient été établies, indique OTLK
** Lytenava est une formulation spécifique et officiellement autorisée du bevacizumab, un médicament approuvé par la FDA
** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 80 % depuis le début de l'année
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