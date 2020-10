Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ouragan Delta: Les pétroliers US reprennent leurs production Reuters • 12/10/2020 à 06:54









OURAGAN DELTA: LES PÉTROLIERS US REPRENNENT LEURS PRODUCTION HOUSTON (Reuters) - Les compagnies pétrolières américaines ont commencé dimanche à reprendre leur production dans le Golfe du Mexique, deux jours après le passage de l'ouragan Delta. Chevron Corp, Royal Dutch Shell Plc et BHPGroup ont chacun annoncé que leurs salariés étaient en train de rejoindre les sites concernés. Selon les autorités, 91% des capacités de production de pétrole brut offshore sont encore à l'arrêt dans la région et plus de 62% des capacités de production de gaz. Total a pour sa part annoncé le redémarrage dimanche de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas. (Erwin Seba, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BHP GRP Tradegate -0.40% TOTAL Euronext Paris 0.00% CHEVRON NYSE -1.65%