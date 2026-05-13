Ottobock va acquérir les activités norvégiennes de Blatchford
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:49
Pour Ottobock, cette acquisition constitue une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion dans le Patient Care. Blatchford est une société britannique qui fournit des solutions prothétiques et exploite ses propres centres de soins. Avec cette opération, Ottobock va mettre le pied en Norvège, un marché sur lequel il n'était pas présent. L'activité acquise représente huit sites, 200 employés et un chiffre d'affaires récemment estimé à environ 40 millions d'euros.
Après cette annonce, Jefferies a confirmé son conseil à l'achat du titre Ottobock, assorti d'une cible de cours de 83 euros, soit un potentiel de hausse de 33%.
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