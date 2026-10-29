Ottawa prend une participation dans Cohere alors que cette entreprise spécialisée dans l'IA lance une levée de fonds de 4,5 milliards de dollars

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(Ajout des commentaires du Premier ministre canadien aux paragraphes 4 à 6)

par Leo Marchandon

Le gouvernement canadien prend une participation dans Cohere, s'associant ainsi à un tour de table mené par le groupe allemand Schwarz visant à lever 7 milliards de dollars canadiens (4,49 milliards de dollars américains) pour le laboratoire d'IA basé à Toronto, a annoncé Cohere jeudi.

Ce tour de table valoriserait Cohere à environ 36 milliards de dollars canadiens. Schwarz, propriétaire des chaînes de distribution Lidl et Kaufland, s'était engagé à investir 500millions d'eurospour mener ce tour de table en avril, dans le cadre de la fusion de Cohere avec le développeur allemand d'IA Aleph Alpha.

Cohere a indiqué que ces fonds serviront à financer le développement de modèles, la création de produits destinés aux secteurs réglementés et la mise en place d’une infrastructure informatique.

À Montréal, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu’Ottawa investirait jusqu’à 1,6 milliard de dollars canadiens dans Cohere. Parmi les autres investisseurs figuraient Nvidia et Bell Canada, filiale de BCE, a-t-il précisé.

"Cohere restera une entreprise canadienne, créant ainsi davantage d’opportunités pour nos travailleurs et nos entreprises. Sa constitution en société et son siège social resteront ici", a-t-il déclaré dans un discours.

Cohere investira au moins 1,7 milliard de dollars canadiens dans de nouvelles infrastructures informatiques au Canada d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Le directeur général de Cohere, Aidan Gomez , a qualifié l’investissement du gouvernement d'"immense honneur".

Schwarz, qui détenait plus de 20 % d’Aleph Alpha, a consacré 16 milliards d’euros à la construction de nouveaux centres de données en Allemagne. Christian Müller, directeur général de Schwarz Digits, a indiqué que le groupe prévoyait d’exécuter les modèles de Cohere sur sa plateforme cloud STACKIT, qualifiant cet investissement de nouvelle étape après l’opération Aleph Alpha.

Cohere n’a pour l’instant finalisé que la première tranche de ce tour de table et n’a pas précisé le montant des engagements à ce jour ni la date prévue pour la clôture de l’opération.

La société a indiqué que son chiffre d’affaires annuel récurrent avait progressé de 165 % en glissement annuel au troisième trimestre et que le nombre de ses clients était passé à 300.

(1 euro = 1,5596 dollar canadien)

(1 dollar = 1,3991 dollar canadien)