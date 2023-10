Ostrum Asset Management se renforce avec l’arrivée de deux gérants seniors

(AOF) - Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, annonce l’arrivée de Cédric Bernard-Villeneuve et Timothée Pubellier au sein de l’équipe gestions taux core et alternatifs liquides, dirigée par Alexandre Caminade. Cette équipe met en œuvre une gestion active et diversifiée, à travers une large gamme de stratégies taux euro et international : aggregate, souverains, dont émergents, inflation, total return et obligations durables.

Timothée Pubellier, CFA (Chartered Financial Analyst Charterholders) est gérant senior au sein de l'équipe de gestion alternatifs liquides sous la responsabilité d'Alexandre Caminade. Il gère, notamment, le fonds dédié à la Transition Juste Ostrum Global Sustainable Transition Bonds.

Cédric Bernard-Villeneuve est gérant senior au sein de l'équipe de gestion euro aggregate, sous la responsabilité de Rouska Winter, responsable gestion euro aggregate. Il cogère notamment le fonds Ostrum SRI Euro Aggregate.