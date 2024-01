"C'est le danger induit par un assouplissement excessif des conditions financières, alors que les attentes de baisse des taux se multiplient", résume Ostrum AM.

Et de prévenir qu'un krach des actions liées à l'IA, en raison de valorisations exorbitantes gonflées par le pivot de la Fed, pourrait faire basculer l'économie dans une récession comme en 2001. Les pertes de capital entraîneraient alors une crise de crédit généralisée, des restructurations et des pertes d'emplois.

(AOF) - "Le rally de la fin d’année 2023 sur les marchés financiers ne pourra tenir que si la Fed desserre la contrainte monétaire comme prévu par les marchés et si l’économie américaine évite une nouvelle fois la récession", explique Ostrum AM dans son point de stratégie. Selon lui, le rally des 7 magnifiques, alimenté par le thème d'investissement de l'intelligence artificielle, rappelle la bulle technologique de 1999.

Ostrum AM : le piège de l’assouplissement excessif

