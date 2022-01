Ossiam se dote d'un directeur ESG et de l'investissement responsable

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Ossiam a récemment recruté Frédéric Bach comme directeur de l'ESG et de l'investissement responsable. L'intéressé est un ancien gérant obligataire (UBP, Adia, Falcon Money Management, Beazley), qui s'est reconverti dans la finance verte et responsable en 2015. Il a notamment travaillé pour l'Asset Owner Disclosure Project (2015-2017), Hermes IM (2017-2018), Sustainalytics (2019-2020) et Ruffer LLP (2021).

Cette nomination boucle une année particulièrement active du côté du capital humain pour l'affilié de Natixis IM. Il a notamment recruté Luc Dumontier, jusque-là directeur de l'investissement factoriel chez LFIS, pour prendre le poste de responsable de la gestion et des opérations; Antoine Tiago, Stéphane Brunel et Maider Lasarte, trois vétérans de Natixis GAM, aux postes respectifs de directeur du développement, de commercial, et de commerciale dédiée aux pays non-francophone; Ombeline Michallet (ex-Pimco, 2019-2021) comme gérante et trader, et Vildane Akinci comme conseillère juridique.