Osmozis: "Superbe croissance annuelle du chiffre d’affaires"

Publication du CA 2021/2022



Osmozis publie un chiffre d’affaires 2021/2022 en forte croissance (+22%), à 11,7 M€, un niveau très légèrement supérieur à nos attentes (11,5 M€ estimé). Cette publication vient couronner l’année exemplaire du groupe en matière de dynamique commerciale. Osmozis confirme par ailleurs ses perspectives annuelles de rentabilité avec un EBE attendu à un niveau supérieur à celui de l’exercice précédent (3,2 M€ en 2020/2021).



Perspectives



Les vents contraires, parmi lesquels la tempête du Covid, semblent maintenant passés pour Osmozis, qui réussit depuis deux exercices une remarquable performance commerciale. De quoi être confiant à la fois sur la rentabilité à court terme (qui devrait être supérieure à celle de l’année dernière) et, à plus long terme, sur le potentiel de la société, actrice majeure d’une industrie qui n’a pas encore tout à fait mené à bien sa nécessaire digitalisation. En matière de prévisions, nous revoyant notre objectif d’EBE 2021/2022e de manière très marginale (3,9 M€ vs 3,8 M€ précédemment) et maintenons notre BP à trois ans.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, et notamment des paramètres de marché, nous ajustons légèrement notre objectif de cours à 10,50 € (vs 11,0 €) et maintenons notre recommandation à Achat.