OSMOZIS : Résultats semestriels 2020-2021 : EBE positif pour la première fois sur un 1er semestre - Osmozis récolte les fruits de sa rationalisation opérationnelle

Communiqué de presse

Clapiers, le 25 mai 2021

Résultats semestriels 2020-2021 : EBE positif pour la première fois sur un 1er semestre - Osmozis récolte

les fruits de sa rationalisation opérationnelle

Chiffre d'affaires stable, malgré une base de comparaison exigeante ;

Effet des mesures de rationalisation sur la rentabilité : EBE à 0,3 M€ (en amélioration de +0,7 M€ sur un an), Résultat net -0,4 M€ (en hausse de +0,7 M€) ;

Renforcement de la structure financière avec 2,0 M€ de PGE ;

Perspective confirmée de croissance rentable pour l'exercice 2020-2021.

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, publie ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021), qui témoignent de sa capacité à dégager une rentabilité opérationnelle, malgré l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme et de la saisonnalité de son activité.

Du fait de l'activité fortement concentrée sur la période estivale (juin à septembre), les comptes consolidés semestriels (septembre à février) sont le reflet d'une période au cours de laquelle le Groupe ne réalise qu'une part mineure de son chiffre d'affaires annuel. Cette tendance a néanmoins été atténuée sur le dernier exercice par la réouverture tardive des établissements en lien avec la crise sanitaire mondiale et la montée en puissance des services connectés facturés sur une base annuelle[1].

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'OSMOZIS, déclare : « Nous sommes très heureux de présenter des résultats semestriels en nette progression et notamment un EBE positif sur un premier semestre, ce qui n'a jamais été réalisé depuis la création d'Osmozis en 2005. Ceci a été possible grâce aux impacts vertueux de la rationalisation de notre structure sur la rentabilité du Groupe. De plus, en comparant ce semestre au même semestre de l'année dernière à fin février 2020 avant la crise sanitaire, nous avons réussi à obtenir le même chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la transition de notre modèle vers une offre étendue de Services Premium accélérant la digitalisation des campings permet d'alléger la dépendance aux revenus saisonniers des consommations de données et de répondre aux nouveaux enjeux d'accueil, de sécurité et de confort des usagers de l'hôtellerie de plein air. Grâce à la suppression des limitations de déplacement, les consommations Internet des vacanciers en mai 2021 sont supérieures à celles de mai 2019 (année hors Covid), ce qui est très encourageant pour cette saison estivale.»

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT (+11%)

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020-2021 atteint 3 112 k€, stable par rapport au premier semestre 2019-2020. Cette performance est particulièrement remarquable car elle égale quasiment, malgré le second confinement en novembre 2020, le niveau atteint l'année dernière (1er septembre 2019 - 29 février 2020), période sans restriction sanitaire. Osmozis continue ainsi de démontrer toute la résilience de son modèle et la puissance de son offre de services, avec le détail par activité suivant :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de sa stratégie de déploiement commercial, atteint 2 590 k€ en hausse solide de +11% grâce au succès continu de la large gamme de services connectés à destination des exploitants et à la récurrence des revenus issus de leur facturation par abonnement ;

, axe central de sa stratégie de déploiement commercial, atteint 2 590 k€ en hausse solide de +11% grâce au succès continu de la large gamme de services connectés à destination des exploitants et à la récurrence des revenus issus de leur facturation par abonnement ; La Consommation Périodique qui ressort à 522 k€ en contraction de 300 k€, demeure affectée par la crise sanitaire, empêchant une pleine capacité des établissements d'hôtellerie de plein air, ou leur fermeture périodique et la réduction drastique des flux de touristes étrangers, intenses consommateurs de données internet par WiFi.

FORTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE, EBE À +0,3 M€

Données non auditées - en k€ S1 2019-2020 S1 2020-2021 Chiffre d'affaires 3 1302 3 112 Produits d'exploitation 764 954 Charges d'exploitation[2] 4 343 3 814 dont autres achats et charges externes 2 050 1 592 dont charges du personnel 2 124 2 084 EBE[3] -405 252 % du chiffre d'affaires -13% 9% Dotations nettes aux amortissements, provisions

et transferts de charges 914 1 036 Résultat d'exploitation -1 362 -784 Résultat financier -99 -115 Résultat exceptionnel -63 -41 Produit d'impôt différé 411 461 Résultat net du Groupe -1 114 -479

Conformément à la trajectoire de rentabilité observée au second semestre 2019-2020, Osmozis a atteint un EBE de +252 k€, positif pour la première fois au cours d'un premier semestre de son exercice, et ce, malgré un contexte de crise sanitaire freinant la consommation de données sur les sites de vacances. Le travail d'optimisation de la structure de coûts a permis de réduire les charges d'exploitation de 529 k€, pour atteindre 3 814 k€. La baisse du taux de commission dans la formule Partage a contribué à cette réduction. Aussi, l'effort s'est essentiellement porté sur les achats et les frais de publicité diminuant le niveau général des charges externes alors que les charges de personnel ont été maintenues à 2,1 M€.

Le résultat d'exploitation ressort à -784 k€ contre -1 362 k€ un an plus tôt, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de 1 036 k€ qui reflètent les efforts R&D du Groupe et le niveau élevé de nouvelles installations sur site qui créent les revenus futurs.

Le résultat financier atteint -115 k€, comprenant principalement 196 k€ d'intérêts versés sur la dette du Groupe en partie compensés par des autres produits financiers.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -41 k€, issus d'une reprise de provision pour litige, et d'un produit d'impôt de 461 k€ (incluant le CIR), le résultat net du Groupe s'établit à -479 k€, en amélioration de +635 k€ comparé au 29 février 2020.

SOUSCRIPTION DE PGE POUR 2,0 M€ ; DETTES MOYEN - LONG TERME : 80 % AU-DELÀ DE 2024

Données non auditées - en k€ 31/08/2020 28/02/2021 Capitaux propres - Part du Groupe 6 068 5 589 Endettement financier brut 12 790 14 266 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 5 142 2 988 Endettement financier net 7 648 11 277

Au 28 février 2021, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 5 589 k€ pour une trésorerie brute[4] de

2 988 k€ et un endettement financier net de 11 277 k€. Afin de poursuivre activement sa stratégie de développement, Osmozis a souscrit plusieurs prêts pour 2,7 M€ dont 2,0 M€ de prêts garantis par l'État, pour un montant total de 2,0 M€ ainsi qu'un prêt de 0,7 M€. Cette dette a majoritairement une maturité à long terme avec 80 % remboursables au-delà de 2024.

Au cours de ce semestre, le Groupe a poursuivi l'investissement dans son parc de bornes et d'objets connectés, il a notamment constitué des stocks, particulièrement des serrures connectées, en vue de l'exercice à venir et en anticipation des tensions sur le marché des composants électroniques (flux d'investissements à 2 459 k€). Au cours du semestre, Osmozis a aussi procédé aux remboursements d'emprunts bancaires pour 1 289 k€, après prise en compte de nouveaux emprunts, les flux de financement s'établissent à +1 476 k€. La trésorerie a également permis de financer la saisonnalité de l'activité (flux liés à l'activité de -1 170 k€).

PERSPECTIVE DE CROISSANCE RENTABLE CONFIRMÉE

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, du fait du contexte sanitaire actuel, notamment la serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant la réouverture des campings en toute sécurité ;

La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis pilotera dorénavant l'activité de plusieurs pays européens depuis la France, avec en particulier la fermeture de la filiale allemande en 2021. De plus, afin de rationaliser sa structure de charges, le Groupe a mis en place début janvier 2021 un plan d'ajustement des effectifs, permettant d'économiser 250 k€ en année pleine.

Dans la continuité de ces axes de développement et de sa performance du premier semestre, Osmozis confirme son ambition de renouer avec une croissance rentable de ses activités sur l'ensemble l'exercice 2020-2021, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité.

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le Groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire pour tout l'été 2021.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020-2021, le 25 juin 2021

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com

[1] Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 a généré 39% du chiffre d'affaires annuel, contre 26% en 2018-2019.

[2] Hors dotations.

[3] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements des immobilisations, dotations aux provisions pour risques et charges, dotations aux provisions sur actifs circulants et reprises de provisions.

[4] valeurs mobilières de placement

