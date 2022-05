Osmozis: "Rentabilité semestrielle record"

Publication des résultats S1 2021/2022



Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2021/2022 d’excellente facture, à 4,2 M€ (+36%), Osmozis communique sur des résultats tout aussi remarquables. L’EBE semestriel de la société est multiplié par plus de 2 et ressort à 0,5 M€, pour une marge de 13,1% (+500 bps). Le RN s’établit à -0,5 M€, en ligne avec nos attentes. Ces chiffres reflètent la poursuite de la montée en puissance du groupe, dont le modèle est maintenant calibré pour absorber une croissance forte et rentable. La direction renouvelle par ailleurs son optimisme quant aux perspectives annuelles de la société.



Perspectives



Osmozis renouvelle ses ambitions de trajectoire de croissance rentable pour l’exercice 2021-2022 (CA en forte augmentation, marge d’EBE > 33,0%) et semble bien armé pour y parvenir. En l’état, notre précédente estimation de CA 2021-2022 de 12,3 M€ impliquait une croissance de 24,2% au S2 (vs 36% au S1) car elle intégrait matériellement une partie des incertitudes liées à la pandémie, incertitudes qui peuvent conditionner la bonne marche en avant du groupe. Nous avons levé nos craintes et revu par conséquent notre prévision pour tabler désormais sur un CA annuel de 12,8 M€, avec des niveaux de marge similaires aux précédents.



Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre objectif de cours à 11,00 € et notre recommandation à l’Achat.