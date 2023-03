Osmozis: "Poursuite d'une croissance vigoureuse"

Publication du chiffre d’affaires S1 2022-2023



Après avoir publié un CA T1 2022-2023 en forte croissance (+40%), qui avait notamment bénéficié d’une partie de décalages en fin d’exercice 2021-2022, Ozmozis continue sur sa lancée et annonce un chiffre d’affaires S1 de 5,1 M€, en hausse de +23%. La société maintient un rythme de croissance élevé après un exercice 2021-2022 d’excellente facture (+20,8%). La direction renouvelle ses ambitions pour l’année, à savoir celle d’une croissance supérieure à 2021-2022 et un EBE en augmentation.



Perspectives



Nous sommes, et depuis plusieurs mois déjà, totalement en phase avec les ambitions et la confiance affichées par la direction d’Osmozis. Le repositionnement stratégique de la société a fait ses preuves et va continuer de les faire. Nous estimons qu’il existe une réelle proposition de valeur dans l’offre du groupe et ne voyons par ailleurs aucun élément, de quelque nature qu’il soit, susceptible de venir perturber la dynamique commerciale enclenchée. Nous confirmons ainsi nos estimations avec des attentes de CA 2022-2023e de 14,5 M€, impliquant une croissance de +25%, et d’EBE de 5,4 M€ (soit une marge de 37%, +430bps).





Recommandation



Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation (révision à la hausse de la marge normative, ajustement du BFR long terme), nous relevons notre objectif de cours à 13,50€ (vs 11,50€).