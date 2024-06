Osmozis: le groupe Passman a pris le contrôle et prévoit un retrait de la cote

(AOF) - Osmozis annonce la réalisation de l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions Osmozis par le groupe Passman et l'avis motivé favorable du conseil d'administration sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée. Le spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe ajoute que sa gouvernance a été réorganisée suite à sa prise de contrôle d'Osmozis par le groupe spécialiste des solutions connectées. Gérard Tremblay a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration d'Osmozis.

Patrick Layani, directeur général et cofondateur de Passman, a été nommé administrateur et président du conseil d'administration " sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée générale d'Osmozis ".

Passman déposera auprès de l'AMF "dans les prochains jours", un projet d'offre publique d'achat simplifiée (Opas) portant sur l'ensemble des actions Osmozis existantes non détenues par le groupe, au prix unitaire de 15 euros, et sur l'ensemble des actions de la société susceptibles d'être émises, avant la clôture de l'Offre, en cas d'exercice des BSPCE en circulation à l'exception des actions autodétenues. Selon le communiqué, le prix de l'Opas valoriserait 100% du capital et des droits de vote de Osmozis à 44,98 millions d'euros.

Si les conditions réglementaires sont satisfaites à l'issue de l'Opas, Passman a l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions Osmozis en circulation à l'issue de l'Offre aux mêmes conditions financières que l'Opas, en vue de retirer la société de la cote.

