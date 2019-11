OSMOZIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon

Clapiers, le 6 novembre 2019

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

En application de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF et de l'article L.223-8 II du Code de commerce.

Société déclarante :

Dénomination sociale de l'émetteur : OSMOZIS

Adresse du siège social : 7 Avenue de l'Europe, 34830 Clapiers

Place de cotation : Euronext Growth

Mnémonique : ALOSM

Code ISIN : FR0013231180

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote théoriques Nombre total

de droits de vote exerçables* 31 octobre 2019 2 137 000 3 132 557 3 099 354

*Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus d'environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2018.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

