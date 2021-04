OSMOZIS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2020-2021 EN CROISSANCE (+1,2%)

Communiqué de presse

Clapiers, le 7 avril 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2020-2021 EN CROISSANCE (+1,2%)

Poursuite du déploiement des Services Premium d'abonnement (+14,7%)

Objectif de croissance rentable maintenu pour l'exercice 2020-2021



OSMOZIS (Euronext Growth Paris - FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale

des campings et villages vacances, présente son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021).

Données non auditées - en k€ S1

2019-2020 S1

2020-2021 Variation nette SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 2 308 2 647 +14,7% En % du chiffre d'affaires total 74% 84% -10 pts CONSOMMATION PÉRIODIQUE 822 522 -36,5% En % du chiffre d'affaires total 26% 16% +10 pts TOTAL GROUPE 3 130 3 169 +1,2%



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020-2021 atteint 3 169 k€, en légère croissance par rapport au premier semestre 2019-2020 (1er septembre 2019 - 29 février 2020). Cette performance est particulièrement remarquable car elle dépasse le niveau atteint l'année dernière durant une période (1er septembre 2019 - 29 février 2020) qui s'était déroulée avant que la crise sanitaire ne vienne frapper l'ensemble du secteur touristique[1] et conduise à la fermeture des sites hôteliers européens.

Au cours de ce premier semestre, Osmozis a poursuivi la transition de son modèle au travers de l'offre d'une solution complète de services connectés, vendue essentiellement sous forme d'abonnement Premium, nécessaires à la transformation numérique des campings et résidences de vacances. Cet essor des Services Premium Osmozis permet de plus que compenser les conséquences directes de la crise sanitaire sur la baisse conjoncturelle des consommations périodiques des vacanciers. Osmozis continue ainsi de démontrer toute la résilience de son modèle et la puissance de son offre de services, avec le détail par activité suivant :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de sa stratégie de déploiement commercial, atteint 2 647 k€ en hausse solide de +15% grâce au succès continu de la large gamme de services connectés à destination des exploitants et à la récurrence des revenus issus de leur facturation par abonnement ;

, axe central de sa stratégie de déploiement commercial, atteint 2 647 k€ en hausse solide de +15% grâce au succès continu de la large gamme de services connectés à destination des exploitants et à la récurrence des revenus issus de leur facturation par abonnement ; La Consommation Périodique qui ressort à 522 k€ en contraction de 300 k€, demeure affectée par la crise sanitaire, empêchant une pleine capacité des établissements d'hôtellerie de plein air, ou leur fermeture périodique et la réduction drastique des flux de touristes étrangers, intenses consommateurs de données internet par WiFi.

RATIONALISATION DE LA STRUCTURE ET PERSPECTIVES

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, du fait du contexte sanitaire actuel, notamment la serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant la réouverture des campings en toute sécurité ;

La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis pilotera dorénavant l'activité de plusieurs pays européens depuis la France, avec en particulier la fermeture de la filiale allemande en 2021. De plus, afin de rationaliser sa structure de charges, le Groupe a mis en place début janvier 2021 un plan d'ajustement des effectifs, permettant d'économiser 250 k€ en année pleine.

Dans la continuité de ces axes de développement, Osmozis ambitionne de renouer avec une croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2020-2021 en cours, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, prioritairement par développement organique.

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le Groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire à partir de mai 2021.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats du premier semestre 2020-2021, 25 mai 2021.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com

1 Baisse de 25% du chiffre d'affaires du secteur de l'Hôtellerie de Plein Air durant la saison 2020 - L'Officiel des terrains de camping - octobre 2020.