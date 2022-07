OSMOZIS : Bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité OSMOZIS

Communiqué de Presse

Clapiers, le 22 juillet 2022

Bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité OSMOZIS

Au titre du contrat de liquidité confié par OSMOZIS à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2022 :

• 10 237 actions

• 139 653,11 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 11 500 actions

• 127 527,54 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 7 405 8 668 Nombre de transactions 59 62 Montant en capitaux 58 252,86 € 70 378,43 €

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2021-2022 le 12 octobre 2022

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 100 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2021.



CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr

CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 03/01/2022 OSMOZIS A 101 7,2500 732,25 03/01/2022 OSMOZIS V 601 7,4672 4 487,79 04/01/2022 OSMOZIS A 120 7,6583 919,00 04/01/2022 OSMOZIS V 220 7,9000 1 738,00 05/01/2022 OSMOZIS A 100 8,0500 805,00 05/01/2022 OSMOZIS V 200 8,1500 1 630,00 07/01/2022 OSMOZIS A 100 8,2000 820,00 07/01/2022 OSMOZIS V 200 8,5500 1 710,00 10/01/2022 OSMOZIS A 200 7,7500 1 550,00 11/01/2022 OSMOZIS A 400 7,2125 2 885,00 11/01/2022 OSMOZIS V 400 7,4125 2 965,00 12/01/2022 OSMOZIS V 200 7,9000 1 580,00 18/01/2022 OSMOZIS A 100 7,5500 755,00 20/01/2022 OSMOZIS V 100 7,6500 765,00 21/01/2022 OSMOZIS A 100 7,5000 750,00 24/01/2022 OSMOZIS A 300 7,1000 2 130,00 25/01/2022 OSMOZIS A 1 7,0000 7,00 25/01/2022 OSMOZIS V 101 7,2500 732,25 26/01/2022 OSMOZIS V 200 7,4000 1 480,00 02/02/2022 OSMOZIS V 100 7,5500 755,00 03/02/2022 OSMOZIS A 100 7,3000 730,00 04/02/2022 OSMOZIS A 100 7,4000 740,00 04/02/2022 OSMOZIS V 100 7,5000 750,00 07/02/2022 OSMOZIS A 100 7,1500 715,00 07/02/2022 OSMOZIS V 100 7,3000 730,00 08/02/2022 OSMOZIS V 300 7,8333 2 349,99 09/02/2022 OSMOZIS A 101 7,5500 762,55 09/02/2022 OSMOZIS V 100 7,9000 790,00 10/02/2022 OSMOZIS A 31 7,5500 234,05 10/02/2022 OSMOZIS V 101 7,8000 787,80 11/02/2022 OSMOZIS A 69 7,5500 520,95 17/02/2022 OSMOZIS A 200 7,6250 1 525,00 17/02/2022 OSMOZIS V 400 7,7500 3 100,00 18/02/2022 OSMOZIS A 105 7,4619 783,50 18/02/2022 OSMOZIS V 5 7,9000 39,50 22/02/2022 OSMOZIS A 125 7,9020 987,75 22/02/2022 OSMOZIS V 425 8,0765 3 432,51 24/02/2022 OSMOZIS A 306 7,4490 2 279,39 24/02/2022 OSMOZIS V 6 7,6500 45,90 25/02/2022 OSMOZIS A 120 7,3333 880,00 25/02/2022 OSMOZIS V 120 7,5333 904,00 28/02/2022 OSMOZIS V 100 7,6500 765,00 01/03/2022 OSMOZIS A 50 7,6000 380,00 02/03/2022 OSMOZIS A 10 7,3000 73,00 02/03/2022 OSMOZIS V 10 7,5500 75,50 03/03/2022 OSMOZIS V 50 7,5500 377,50 04/03/2022 OSMOZIS A 200 7,2000 1 440,00 04/03/2022 OSMOZIS V 100 7,4000 740,00 07/03/2022 OSMOZIS A 300 7,0333 2 109,99 08/03/2022 OSMOZIS V 100 7,4000 740,00 10/03/2022 OSMOZIS V 100 7,7500 775,00 11/03/2022 OSMOZIS V 100 7,9000 790,00 15/03/2022 OSMOZIS A 64 7,7500 496,00 15/03/2022 OSMOZIS V 64 7,8883 504,85 16/03/2022 OSMOZIS A 100 7,8000 780,00 16/03/2022 OSMOZIS V 100 7,9500 795,00 17/03/2022 OSMOZIS A 1 7,6000 7,60 17/03/2022 OSMOZIS V 101 7,9817 806,15 18/03/2022 OSMOZIS A 100 7,7500 775,00 23/03/2022 OSMOZIS V 15 7,9500 119,25 24/03/2022 OSMOZIS A 100 7,6500 765,00 24/03/2022 OSMOZIS V 85 7,9500 675,75 29/03/2022 OSMOZIS A 100 7,7000 770,00 31/03/2022 OSMOZIS A 100 7,6000 760,00 04/04/2022 OSMOZIS A 200 7,6320 1 526,40 04/04/2022 OSMOZIS V 100 7,7400 774,00 05/04/2022 OSMOZIS A 43 7,4200 319,06 06/04/2022 OSMOZIS A 157 7,4745 1 173,50 08/04/2022 OSMOZIS V 300 7,9933 2 397,99 11/04/2022 OSMOZIS V 100 8,3800 838,00 12/04/2022 OSMOZIS A 22 8,0400 176,88 13/04/2022 OSMOZIS A 35 8,2400 288,40 13/04/2022 OSMOZIS V 222 8,4031 1 865,49 14/04/2022 OSMOZIS V 135 8,5600 1 155,60 19/04/2022 OSMOZIS A 400 8,1850 3 274,00 20/04/2022 OSMOZIS A 101 8,1200 820,12 20/04/2022 OSMOZIS V 101 8,3000 838,30 21/04/2022 OSMOZIS A 100 8,0200 802,00 21/04/2022 OSMOZIS V 200 8,2000 1 640,00 25/04/2022 OSMOZIS V 100 8,2000 820,00 28/04/2022 OSMOZIS A 276 8,2393 2 274,05 28/04/2022 OSMOZIS V 376 8,3598 3 143,28 29/04/2022 OSMOZIS A 100 8,1200 812,00 02/05/2022 OSMOZIS A 200 8,4400 1 688,00 02/05/2022 OSMOZIS V 300 8,8000 2 640,00 03/05/2022 OSMOZIS V 30 8,6000 258,00 04/05/2022 OSMOZIS V 70 8,6800 607,60 05/05/2022 OSMOZIS A 120 9,0067 1 080,80 05/05/2022 OSMOZIS V 400 9,1050 3 642,00 06/05/2022 OSMOZIS A 335 8,7621 2 935,30 06/05/2022 OSMOZIS V 5 9,0200 45,10 09/05/2022 OSMOZIS A 151 8,3281 1 257,54 09/05/2022 OSMOZIS V 1 8,8400 8,84 10/05/2022 OSMOZIS A 100 8,0800 808,00 10/05/2022 OSMOZIS V 100 8,3000 830,00 13/05/2022 OSMOZIS A 100 8,2000 820,00 16/05/2022 OSMOZIS A 15 8,2000 123,00 19/05/2022 OSMOZIS V 5 8,6400 43,20 25/05/2022 OSMOZIS V 100 8,8600 886,00 26/05/2022 OSMOZIS A 91 8,5204 775,36 26/05/2022 OSMOZIS V 100 8,7600 876,00 27/05/2022 OSMOZIS A 112 8,5434 956,86 27/05/2022 OSMOZIS V 13 8,7400 113,62 30/05/2022 OSMOZIS A 100 8,6800 868,00 30/05/2022 OSMOZIS V 100 8,8000 880,00 02/06/2022 OSMOZIS V 200 8,9400 1 788,00 09/06/2022 OSMOZIS A 75 8,8000 660,00 09/06/2022 OSMOZIS V 75 8,9400 670,50 10/06/2022 OSMOZIS V 39 9,2000 358,80 13/06/2022 OSMOZIS A 240 8,7102 2 090,45 13/06/2022 OSMOZIS V 15 8,9200 133,80 15/06/2022 OSMOZIS A 100 8,3000 830,00 15/06/2022 OSMOZIS V 86 8,7200 749,92 21/06/2022 OSMOZIS V 100 8,9000 890,00 23/06/2022 OSMOZIS V 1 8,9600 8,96 24/06/2022 OSMOZIS A 11 8,7600 96,36 27/06/2022 OSMOZIS V 210 9,0952 1 909,99 28/06/2022 OSMOZIS A 100 9,0000 900,00 29/06/2022 OSMOZIS A 96 8,8000 844,80 30/06/2022 OSMOZIS A 21 8,7600 183,96 30/06/2022 OSMOZIS V 180 9,0484 1 628,71

