Osmosun: traité d'apport signé dans le dossier Unibios information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - La greentech française Osmosun a annoncé vendredi soir la signature du traité d'apport en vue de son rapprochement avec la société grecque Unibios, spécialisée dans le traitement de l'eau.



L'opération, y compris ce traité d'apport, sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale prévue le 30 juin, a précisé la société, à l'origine d'une technologie de dessalement de l'eau de mer et saumâtre fonctionnant à l'énergie solaire.



Le mois dernier, Osmosun avait indiqué avoir conclu un accord de rapprochement avec Unibios, active dans le secteur depuis 1963.



Ce rapprochement prévoit une prise de participation majoritaire via un apport en numéraire de 1,6 million d'euros, complété par un apport en nature de 30% de Watera International, filiale d'Unibios.



Un apport supplémentaire de 400.000 euros sera également réalisé par certains actionnaires historiques d'Osmosun.



L'ensemble de la transaction valorise Osmosun autour de quatre millions d'euros et Watera à 6,6 millions d'euros. Une fois finalisée, Unibios détiendra 65% du capital de la société française.



Certains analystes estiment que cette opération représente une 'bouffée d'air' pour Osmosun, en prolongeant significativement son horizon de trésorerie.



La transaction reste toujours conditionnée à l'approbation des actionnaires d'Osmosun, ainsi qu'à l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de lancer une offre publique d'achat.





Valeurs associées OSMOSUN 0,9700 EUR Euronext Paris -1,02%