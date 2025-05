OSMOSUN : Résultats annuels 2024

Une année impactée par des investissements de croissance sans concrétisation de grands projets

Trésorerie brute de 1,6 M€ au 31 décembre 2024 et endettement net de 0,2 M€

Evolution de la Gouvernance

Chartres, le 6 mai 2025 - OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, publie ses résultats annuels 2024, clos le 31 décembre 2024. Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 6 mai 2025. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation. Le rapport financier sera disponible sur le site de la société osmosun.com à une date ultérieure.

Résultats annuels 2024

En k€ 2023 2024 Chiffre d'affaires 3 003 1 874 Production de l'exercice 1 3 356 2 182 Marge brute 1 1 170 (1 255) EBITDA 1 (1 947) (5 276) EBITDA ajusté [1] (1 925) (5 276) Résultat d'exploitation (2 705) (6 145) Résultat d'exploitation ajusté 1 (2 683) (6 145) Résultat financier (580) (33) Résultat exceptionnel 192 (150) Résultat net (3 071) (6 328)

Le chiffre d'affaires , reconnu à l'avancement des projets en fonction des coûts engagés à la date de clôture, ressort à 1,9 M€ en 2024 (contre 3,0 M€ en 2023). Les contrats majeurs de grande capacité signés en 2022 et 2023 notamment aux Caraïbes (Saint Kitts et Nevis) et en Afrique (Cap Vert, Maroc) ont contribué au chiffre d'affaires. Ce dernier intègre également la contribution de contrats de petite capacité signés en 2023 et 2024 (Maroc, Tunisie, Polynésie, France notamment).

La marge brute ressort à -1,3 M€ comparée à +1,2 M€ en 2023. L'évolution est, en grande partie liée au dépassement de coûts sur le contrat en Mauritanie, en raison notamment d'un recours à la sous-traitance directe plus important que prévu lors de la phase d'installation des deux unités de dessalement.

L'EBITDA ajusté ressort à -5,3 M€ comparé à -1,9 M€ en 2023 sous l'impact de la baisse de la marge brute et de la hausse des charges d'exploitation liée à l'accroissement des effectifs et des capacités de l'outil de production.

A la suite de la levée de fonds réalisée en juillet 2023 dans le cadre de l'introduction en bourse du Groupe, OSMOSUN s'est en effet engagé dans un programme d'investissements notamment humains afin de répondre à la demande croissante du marché et préparer l'accélération de sa croissance future. Cependant le contexte économique n'a pas permis la concrétisation des grands projets en négociations avancées et les petits projets signés n'ont pas été suffisants pour couvrir la nouvelle structure de coûts.

Les charges de personnel progressent notamment de 22% sur l'exercice, à 2,3 M€. L'effectif moyen augmente ainsi de +14% pour atteindre 32 ETP [2] en 2024 contre 28 ETP en 2023.

Le résultat d'exploitation ajusté ressort à -6,1 M€ (contre -2,7 M€ en 2023).

Le résultat net de l'exercice s'établit à -6,3 M€ contre -3,1 M€ en 2023.

Le free cash-flow opérationnel [3] ressort à -5,0 M€ (comparé à -2,8 M€ en 2023), incorporant les besoins de financement opérationnel (-4,9 M€) et des investissements limités (- 0,1 M€).

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres s'élèvent à 1,2 M€. La trésorerie du Groupe ressort à 1,6 M€ comparé à 7,2 M€ au 31 décembre 2023 pour une dette financière brute de 1,8 M€ dont 0,8 M€ à échéance à moins d'un an. L'endettement net ressort à 0,2 M€.

Comme annoncé dans le communiqué du 20 mars 2025, OSMOSUN estime disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'à juillet 2025 et explore toutes les solutions pour prolonger cet horizon. Le Groupe a notamment engagé des discussions avec des industriels pour un éventuel adossement. OSMOSUN tiendra le marché informé des suites des discussions en cours.

Carnet de commandes de 0,7 M€

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes (contrats signés), ressortait 0,7 M€ comparé à 2,6 M€ au 31 décembre 2023 en raison notamment de l'absence de signatures de grands projets en 2024. Depuis la clôture de l'exercice, OSMOSUN a signé 0,5 M€ de nouvelles commandes dont 3 projets remportés par la filiale OSMOSUN Maroc, opérationnelle depuis janvier.

Evolution de la gouvernance

Monsieur Julien Cauvy a rejoint OSMOSUN depuis le 1 er mars 2025 en tant que directeur général adjoint du Groupe. Monsieur Cauvy dispose d'une solide expérience dans le secteur du traitement des eaux et a occupé, pendant près de 15 ans, le poste de Directeur Général de la société Prominent France, spécialisée dans les composants et les systèmes de dosage, ainsi que dans les solutions pour le traitement de l'eau.

Au cours de sa séance du 6 mai 2025, le Conseil d'Administration du Groupe OSMOSUN a coopté Monsieur Julien Cauvy en qualité d'Administrateur en remplacement de Madame Dorothée Chabredier. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2025.

Maxime Haudebourg, Président Directeur Général d'OSMOSUN®, commente : « L'année 2024 a été particulièrement difficile pour OSMOSUN. Nous avions réalisé des investissements conséquents pour nous positionner afin de pouvoir réaliser de grands projets. Cependant, ces projets d'envergure n'ont pas abouti, plaçant ainsi le Groupe dans une situation financière fragile. Le recentrage de notre activité sur notre cœur d'activité, à savoir le dessalement d'eau de mer ou d'eau saumâtre par énergies renouvelables via des équipements standardisés et modulaires de petites et moyennes capacités, est en cours avec déjà des projets signés notamment au Maroc. Ce virage est désormais engagé, et nous devons adapter notre organisation et nos équipes en conséquence. Il est également crucial de mobiliser de nouveaux fonds pour pérenniser notre activité. »

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

