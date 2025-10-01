OSMOSUN : OSMOSUN annonce la suspension de son contrat de liquidité avec TP ICAP EUROPE pour une durée de 6 mois

Chartres, le 1 er octobre 2025 - OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce la suspension de son contrat de liquidité établi avec TP ICAP EUROPE pour une durée de 6 mois à compter du 1 er octobre 2025

À la date du 30 septembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

26 700 titres

6 390,38 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 501 titres

7 268,33 euros

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la Bourse d'Athènes, est devenue actionnaire de référence d'OSMOSUN, renforçant et élargissant ainsi le positionnement d'OSMOSUN au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via l'apport en nature au profit d'OSMOSUN de 30 % du capital de sa filiale, Watera International.

OSMOSUN ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

CONTACT

PRESSE MÉTIER PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Deborah Schwartz Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com dschwartz@actus.fr osmosun@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33