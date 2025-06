OSMOSUN : Mise à disposition du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024

Chartres, le 2 juin 2025 – Le Conseil d'administration de la société OSMOSUN® a arrêté ce jour les termes de son rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024 tel qu'il sera présenté aux actionnaires lors de l'assemblée du 30 juin 2025. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Ce rapport comprend notamment les comptes annuels 2024 (Cf. communiqué du 6 mai 2025) et leur annexe. Cette annexe intègre une mention relative à des incertitudes significatives liées à la continuité d'exploitation. Il y est précisé que si le projet de rapprochement avec le groupe UNIBIOS (CF. communiqué du 23 mai 2025) venait à ne pas se réaliser, le principe de continuité d'exploitation retenu pour l'établissement des comptes sociaux, pourrait s'avérer inapproprié.

Ce rapport est disponible sur le site de la société Documents financiers - OSMOSUN . Les rapports des commissaires aux comptes sont en cours d'émission et seront mis en ligne dès leur réception.

Sans la réalisation de ce rapprochement, il est rappelé que OSMOSUN estime disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'à juillet 2025.

L'assemblée prévue le 30 juin 2025 a fait l'objet d'un avis préalable publié au BALO en date du 26 mai 2025. Pour permettre la réalisation du rapprochement avec le groupe UNIBIOS, le conseil d'administration a complété l'ordre du jour de ladite assemblée. Un avis de convocation comprenant le texte des projets de résolutions complémentaires soumises au vote des actionnaires sera publié au BALO du 13 juin 2025. L'ensemble de la documentation relative à cette assemblée sera mise en ligne sur le site de la société dans les délais légaux.

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

