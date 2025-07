OSMOSUN : Finalisation du rapprochement avec Unibios et Nouvelle gouvernance

Chartres, le 22 juillet 2025 à 17h30

OSMOSUN (la « Société »), annonce la finalisation de son rapprochement avec la société Unibios Holdings S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes (« Unibios ») [1] , par (i) le règlement-livraison de l'augmentation de capital réservée à Unibios par voie d'apport en nature à OSMOSUN de la pleine et entière propriété de 6.913.580 actions ordinaires émises par sa filiale, la société Watera International S.A. (représentant 30,06 % du capital social et des droits de vote de cette dernière) et (ii) la mise en place d'une nouvelle gouvernance.

Pour Maxime Haudebourg (Président Directeur général d'OSMOSUN) : « La réussite de l'accord entre Unibios et OSMOSUN donne le signal d'un nouveau départ pour OSMOSUN. Ainsi au-delà du savoir-faire spécifique d'OSMOSUN en matière de dessalement par énergies renouvelables, notre champ d'action se verra élargi à la filière du traitement d'eau. Nos propositions associées et complémentaires permettent d'envisager sereinement l'avenir dans ce marché en fort développement. »

Pour Orfeas Mavrikios (Directeur général d'Unibios et Président du Conseil d'administration et Directeur général de Watera) : « Nous sommes très heureux que cet accord entre Unibios et OSMOSUN ait été mené à bien avec succès. Nous sommes convaincus que le rapprochement entre OSMOSUN et Watera, avec les nombreuses synergies qu'il implique, permettra de tirer parti plus efficacement des opportunités en plein essor sur les marchés mondiaux du traitement et du recyclage de l'eau ».

Règlement-livraison de l'augmentation de capital réservée à Unibios par voie d'apport en nature

Les 9.195.062 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital réservée à Unibios par voie d'apport en nature (22e et 23e résolutions de l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025) sont de même catégorie que les actions ordinaires existantes de la Société et sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société.

Ces actions ordinaires nouvelles de la Société portent jouissance courante et donnent droit, depuis leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société.

Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth à Paris et sont négociables sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR001400IUV6.

Nouvelle Gouvernance

À l'occasion de sa séance de ce jour, le Conseil d'administration de la Société a, conformément à l'accord d'investissement conclu entre Unibios et OSMOSUN le 22 mai 2025 [2] , pris acte des démissions de Go Capital (administrateur représenté par Monsieur Hervé Bachelot Lallier) et de Centre Capital Développement (UI Investissement) (administrateur représenté par Bruno Jas), ainsi que des nominations, en qualité de nouveaux administrateurs, de Messieurs Antonios Svoronos et Orfeas Mavrikios, telles qu'approuvées par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale de la Société du 30 juin 2025.

Le Conseil d'administration d'OSMOSUN est ainsi désormais composé comme suit :

Maxime Haudebourg, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, Julien Cauvy, administrateur et directeur général adjoint, Groupe OKwind, administrateur représenté par Louis Maurice, Antonios Svoronos, administrateur, Orfeas Mavrikios, administrateur.

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

[1] Voir communiqués de la Société en dates des 23 mai 2025, du 6 juin 2025, du 30 juin 2025, 8 juillet 2025, 16 juillet 2025 et 18 juillet 2025.

[2] Voir le communiqué de la Société en date du 23 mai 2025.