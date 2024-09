OSMOSUN : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Chartres, le 27 septembre 2024 - au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société OSMOSUN (FR001400IUV6 – ALWTR FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

13 499 titres

70 434,94 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 37 000 titres 330 282,21 EUR 269 transactions VENTE 23 501 titres 201 308,55 EUR 209 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 25/07/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titres

200 000.00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2023, 69 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

PRESSE MÉTIER PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Deborah Schwartz Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com dschwartz@actus.fr osmosun@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33

ANNEXES

Achats Vente ALWTR FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 269 37 000 330 282,21 209 23 501 201 308,55 20230703 0 0 0,00 0 0 0,00 20230704 0 0 0,00 0 0 0,00 20230705 0 0 0,00 0 0 0,00 20230706 0 0 0,00 0 0 0,00 20230707 0 0 0,00 0 0 0,00 20230710 0 0 0,00 0 0 0,00 20230711 0 0 0,00 0 0 0,00 20230712 0 0 0,00 0 0 0,00 20230713 0 0 0,00 0 0 0,00 20230714 0 0 0,00 0 0 0,00 20230717 0 0 0,00 0 0 0,00 20230718 0 0 0,00 0 0 0,00 20230719 0 0 0,00 0 0 0,00 20230720 0 0 0,00 0 0 0,00 20230721 0 0 0,00 0 0 0,00 20230724 0 0 0,00 0 0 0,00 20230725 6 921 9 675,75 0 0 0,00 20230726 7 688 7 412,46 1 1 10,86 20230727 6 1 001 10 780,72 1 1 10,72 20230728 7 1 001 10 730,40 1 1 10,70 20230731 8 1 089 11 200,02 1 1 10,52 20230801 3 401 4 035,72 2 91 938,92 20230802 1 1 10,40 5 461 4 856,00 20230803 1 1 10,78 1 1 10,78 20230804 6 1 644 17 123,89 1 1 10,54 20230807 4 921 9 467,38 2 2 21,16 20230808 4 931 9 281,35 2 71 727,75 20230809 3 661 6 497,63 1 1 9,83 20230810 7 1 573 15 003,72 1 1 10,00 20230811 11 2 771 23 737,20 1 1 9,20 20230814 5 811 6 406,40 1 1 8,00 20230815 2 321 2 420,38 1 1 7,58 20230816 1 1 7,65 10 3 011 24 116,85 20230817 1 1 8,50 10 2 351 20 745,80 20230818 7 1 801 15 996,88 2 171 1 586,68 20230821 3 581 4 968,03 12 2 679 24 153,31 20230822 3 671 5 979,35 3 411 3 842,85 20230823 6 1 541 13 486,80 1 1 9,00 20230824 1 1 9,00 2 211 1 899,00 20230825 3 591 5 171,57 2 2 17,94 20230828 1 1 8,89 2 211 1 875,79 20230829 1 1 8,93 2 2 17,86 20230830 4 771 6 710,20 1 1 8,80 20230831 2 181 1 533,10 3 471 4 089,40 20230901 3 175 1 475,25 1 1 8,43 20230904 1 1 8,62 2 2 17,24 20230905 3 428 3 630,17 2 111 957,81 20230906 1 1 8,63 1 1 8,63 20230907 2 381 3 242,43 1 1 8,63 20230908 1 1 8,50 2 84 723,96 20230911 2 371 3 146,22 1 1 8,62 20230912 3 541 4 561,96 1 1 8,46 20230913 3 521 4 369,20 1 1 8,40 20230914 1 1 8,48 2 131 1 110,88 20230915 3 511 4 198,51 2 2 16,82 20230918 4 961 7 772,05 1 1 8,15 20230919 1 1 8,10 1 1 8,10 20230920 1 1 7,88 2 281 2 259,08 20230921 1 1 8,10 1 1 8,10 20230922 2 291 2 313,60 2 281 2 284,50 20230925 2 291 2 310,70 1 1 8,10 20230926 2 241 1 906,40 1 1 8,00 20230927 2 154 1 213,52 1 1 7,88 20230928 3 347 2 731,99 1 1 7,90 20230929 1 1 7,82 2 301 2 380,82 20231002 1 1 8,00 4 741 6 008,40 20231003 1 1 8,36 4 701 5 939,26 20231004 4 931 7 805,20 1 1 8,60 20231005 2 201 1 622,25 2 2 16,50 20231006 2 201 1 616,22 2 213 1 750,86 20231009 2 90 721,80 2 324 2 656,62 20231010 1 1 8,19 1 1 8,19 20231011 1 1 8,20 2 311 2 575,00 20231012 1 1 8,28 2 175 1 461,18 20231013 1 1 8,37 3 821 6 889,77 20231016 1 1 8,40 1 1 8,40 20231017 1 1 8,40 2 2 16,85 20231018 1 1 8,49 4 607 5 201,55 20231019 2 185 1 575,09 2 471 4 041,11 20231020 1 1 8,60 1 1 8,60 20231023 1 1 8,78 4 1 178 10 342,84 20231024 1 1 8,78 1 1 8,78 20231025 4 761 6 534,38 1 1 8,78 20231026 2 261 2 229,12 2 4 34,88 20231027 1 1 8,67 2 23 199,41 20231030 3 319 2 701,28 4 913 7 943,10 20231031 1 1 8,76 4 1 102 9 653,52 20231101 2 2 17,28 1 1 8,64 20231102 1 1 8,61 2 49 430,05 20231103 1 1 8,70 1 1 8,70 20231106 2 27 233,03 1 1 8,65 20231107 3 259 2 232,58 1 1 8,62 20231108 2 12 104,16 1 1 8,68 20231109 1 1 8,75 1 1 8,75 20231110 1 1 8,82 2 391 3 468,12 20231113 1 1 8,90 1 1 8,90 20231114 1 1 8,82 1 1 8,82 20231115 3 431 3 808,26 1 1 8,86 20231116 1 1 8,79 1 1 8,79 20231117 1 1 8,88 1 1 8,80 20231120 1 1 8,87 1 1 8,87 20231121 2 291 2 540,55 1 1 8,85 20231122 1 1 8,88 1 1 8,88 20231123 1 1 8,89 1 1 8,89 20231124 2 281 2 461,56 1 1 8,76 20231127 2 271 2 347,00 1 1 8,80 20231128 1 1 8,70 1 1 8,70 20231129 1 1 8,79 1 1 8,79 20231130 6 1 321 11 126,54 1 1 8,64 20231201 1 1 8,14 2 61 503,14 20231204 1 1 8,23 3 555 4 617,01 20231205 1 1 8,36 3 784 6 605,54 20231206 1 1 8,46 2 119 1 006,74 20231207 4 781 6 383,06 1 1 8,26 20231208 2 89 729,44 1 1 8,20 20231211 2 2 16,26 1 1 8,13 20231212 3 371 3 030,97 2 30 251,10 20231213 2 261 2 093,30 1 1 8,10 20231214 2 251 2 010,51 3 649 5 324,53 20231215 2 67 533,46 4 1 192 9 743,10 20231218 2 301 2 386,93 1 1 7,93 20231219 1 1 7,91 1 1 7,91 20231220 2 291 2 298,94 2 431 3 473,74 20231221 1 1 7,92 1 1 7,92 20231222 2 301 2 381,06 1 1 8,06 20231225 0 0 0,00 0 0 0,00 20231226 0 0 0,00 0 0 0,00 20231227 5 1 441 11 307,57 2 252 1 973,80 20231228 3 267 2 030,54 1 1 7,70 20231229 4 601 4 500,92 1 1 7,52