OSMOSUN : Assemblée Générale d'OSMOSUN : approbation du rapprochement avec UNIBIOS

Chartres, le 30 juin 2025 à 18h00

OSMOSUN (la « Société ») annonce que les actionnaires de la Société, réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (quorum de 68,52%) ont approuvé à l'unanimité les résolutions permettant le rapprochement avec la société Unibios Holding S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes (« Unibios »). (Voir communiqué en date du 23 mai 2025)

L'opération reste soumise à l'obtention d'une dérogation de l'AMF au profit d'Unibios à l'obligation de déposer une offre publique d'achat sur les actions OSMOSUN.

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

