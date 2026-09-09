OSE Immunotherapeutics : un premier patient traité dans une étude de phase 2

La société de biotechnologie a salué l'annonce faite par son partenaire Veloxis Pharmaceuticals, Inc. concernant le traitement du premier patient inclus dans l'essai clinique de Phase 2 RENGEVITY-201.

L'étude vise à évaluer le Pegrizeprument (également désigné sous le code VEL-101) pour la prévention du rejet d'organe chez des adultes ayant bénéficié d'une transplantation rénale.

Il s'agit d'un fragment d'anticorps monoclonal monovalent immunomodulateur innovant. Initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics, le candidat-médicament a été concédé sous licence exclusive à Veloxis en 2021 pour l'ensemble des indications liées au domaine de la transplantation.

Dans le cadre de cet accord de licence, Veloxis Pharmaceuticals assure la responsabilité exclusive : du développement clinique mondial du Pegrizeprument, de sa fabrication industrielle et de sa future commercialisation à l'échelle internationale.