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OSE Immunotherapeutics se félicite de l’inclusion du premier patient traité par Veloxis dans l’étude de phase 2 RENGEVITY-201 évaluant le pegrizeprument (VEL-101) dans la prévention du rejet d’organe chez les patients transplantés rénaux
information fournie par Boursorama CP 09/09/2026 à 18:00
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Nantes, le 9 septembre 2026 – 18h00 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE) (la « Société ») se félicite de l’annonce de son partenaire Veloxis Pharmaceuticals, Inc. relative au traitement du premier patient inclus dans l’étude clinique de phase 2, RENGEVITY-201, évaluant pegrizeprument (VEL-101) dans la prévention du rejet d’organe chez des patients recevant une transplantation rénale.

Pegrizeprument (également connu sous le nom de VEL-101) est un fragment d’anticorps monoclonal monovalent immunomodulateur innovant en développement, initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics et licencié à Veloxis en 2021 pour toutes les indications liées à la transplantation. Veloxis est responsable de son développement mondial, de sa fabrication et de sa future commercialisation.

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