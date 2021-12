OSE Immunotherapeutics renforce son équipe de direction avec la nomination de Laurence de Schoulepnikoff au poste de Chief Business Officer

Trois directeurs au profil senior viennent également soutenir l’équipe clé du développement de médicaments



Nantes, France – 20 décembre 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la nomination de Laurence de Schoulepnikoff au poste de Chief Business Officer (CBO), et la nomination de directeurs seniors qui viennent renforcer l’équipe de développement d’OSE Immunotherapeutics.



Laurence de Schoulepnikoff est une dirigeante chevronnée qui bénéficie de plus de 25 ans d’expérience et d’une large expertise du business development et des transactions au sein de l’industrie pharmaceutique, en particulier dans la négociation de contrats de licence et dans les cessions/acquisitions. Avant de rejoindre OSE, Laurence était chez AMAL Therapeutics, une société de biotechnologie suisse spécialisée dans les vaccins thérapeutiques contre le cancer (acquise par Boehringer Ingelheim en 2019) où elle a passé 3 ans en tant que Chief Operating Officer et Chief Business Officer