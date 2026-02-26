 Aller au contenu principal
OSE Immunotherapeutics reçoit un deuxième avis positif du Comité Indépendant de Surveillance des Données (IDMC) pour l’essai pivot de Phase 3 ARTEMIA évaluant Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules
information fournie par Boursorama CP 26/02/2026 à 18:00

Nantes, le 26 février 2026 – 18h00 CET - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo : OSE) annonce aujourd’hui que le Comité Indépendant de Surveillance des Données (IDMC) a émis une deuxième recommandation positive concernant l’essai pivot de Phase 3 ARTEMIA en cours, évaluant Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à un stade avancé. L’IDMC a recommandé de poursuivre l’étude comme prévu, sans modifier le protocole.

Conformément au plan prédéfini de supervision de l’étude, les membres de l’IDMC, constitué d’experts cliniques et de statisticiens indépendants, ont analysé les données disponibles pour évaluer la sécurité des patients, le déroulement de l’essai et les principaux indicateurs d’efficacité. Sur la base de cette analyse, l’IDMC a recommandé la poursuite de l’étude sans modifications, confirmant la robustesse du déroulement de l’essai à ce jour.

OSE IMMUNO
4,430 EUR Euronext Paris +0,68%

