OSE Immunotherapeutics publie une Lettre aux Actionnaires

NANTES, France, 30 juin 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce la publication de sa première Lettre aux Actionnaires.

Le Directeur général et le Conseil d’administration de la Société souhaitent partager avec les actionnaires les réalisations clés des derniers mois, les perspectives à venir et les fondements de sa stratégie de croissance.



La Lettre aux Actionnaires est disponible sur le site internet de la Société :

https://tinyurl.com/2w6n8bks.



À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com



