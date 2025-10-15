OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers du 1er semestre 2025

Nantes, France, le 15 octobre 2025, 19 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2025.



Les états financiers du premier semestre 2025 ont fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux Comptes de la Société, et ont été arrêtés le 15 octobre 2025 par le Conseil d’administration.



Les produits opérationnels du 1er semestre 2025 s’élèvent à 1,3 million d’euros, reflétant principalement la comptabilisation différée d'une partie du paiement initial de 48 millions de dollars au titre de l'accord de licence avec AbbVie sur OSE-230 signé en avril 2024 pour 0,7 million d'euros, et les revenus générés par le programme d'accès compassionnel de Tedopi® en France pour 0,4 million d'euros. A titre de comparaison, les produits opérationnels du 1er semestre 2024 s'élevaient à 82,6 millions d'euros, générés principalement par la comptabilisation immédiate de la majorité du paiement initial d'AbbVie pour 42,2 millions d'euros, 25,3 millions d'euros issus de l'avenant à l'accord avec Boehringer Ingelheim sur BI 765063 (OSE-172) et 13,5 millions d'euros de l'achat d'actif par Boehringer Ingelheim lié à la plateforme anti-PD1/cytokine « cis-targeting ».