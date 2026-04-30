OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers consolidés non audités pour l’exercice 2025 et sa situation de trésorerie du 1er trimestre 2026

• OSE a abordé 2026 avec un plan stratégique clair à 3 ans, axé sur plusieurs catalyseurs à court terme pour lusvertikimab et Tedopi®

• Trésorerie de 22,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 et 17,0 millions d’euros au 31 mars 2026

• Horizon de trésorerie inchangé jusqu’au début du 4ème trimestre 2026

• Dépôt du Document Universel d’Enregistrement 2025 reporté au plus tard au 28 mai 2026



NANTES, France, le 30 avril 2026, 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés non audités pour l’exercice 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 29 avril 2026. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2025 effectuées par les commissaires aux comptes sont toujours en cours.