OSE Immunotherapeutics publie ses résultats annuels 2020 et fait le point sur ses avancées

o Une expansion majeure du portefeuille clinique avec le lancement de plusieurs essais : Tedopi® dans le cancer de l'ovaire, OSE-127/S95011 dans la rectocolite hémorragique, FR104 dans la transplantation rénale et démarrage attendu d'une phase 1/2 avec CoVepiT, un vaccin multi-variants contre la COVID-19.

o Des résultats positifs de l'étape-1 de la phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un checkpoint inhibiteur.

o Des avancées solides d'actifs en préclinique : OSE-230, nouvel anticorps thérapeutique dans la résolution de l'inflammation, BiCKI®, plateforme bispécifique et CLEC-1, un nouveau signal myéloïde « Don't Eat Me » en immuno-oncologie.



o Une visibilité financière jusqu'au 2ème trimestre 2022 grâce à une augmentation de capital de 18,6 millions d'euros en novembre 2020, un financement non dilutif de 7 millions d'euros sous forme de Prêt Garanti par l'Etat en mai 2020, un financement de 5,2 millions d'euros de Bpifrance pour le développement de CoVepiT et un accord de prêt jusqu'à 25 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement.