OSE Immunotherapeutics publie sa position de trésorerie au 30 juin 2026 et fait un point sur ses activités

• 11,1 millions d’euros de trésorerie au 30 juin 2026 ; horizon de financement confirmé jusqu’à fin décembre 2026

• La Société poursuit activement ses interactions avec les investisseurs institutionnels aux États-Unis et en Europe afin d’étendre son horizon de financement au-delà des points d’inflexion de valeur à venir

• Dans ce contexte, la publication des résultats financiers semestriels 2026 est reportée

• Le recrutement de l’étude clinique de Phase 3 de Tedopi®, ARTEMIA, dans le cancer du poumon progresse comme prévu et devrait s’achever fin décembre 2026 ; l’analyse de futilité prévue est désormais attendue début 2027 en raison d’un nombre de décès inférieur aux attentes

• La formulation sous-cutanée de lusvertikimab (IL-7R) devrait être validée d’ici mi-2027, comme initialement prévu

• Opportunité de faire avancer lusvertikimab en Phase 2 dans la pouchite chronique avec la formulation intraveineuse actuelle en 2027





Nantes, France, 28 septembre 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, publie aujourd’hui sa position de trésorerie au 30 juin 2026, modifie son calendrier financier et fait un point sur ses activités.