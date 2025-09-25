OSE Immunotherapeutics publie sa position de trésorerie au 30 juin 2025

Nantes, France – le 25 septembre 2025 à 18h00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) publie sa position de trésorerie au 30 juin 2025. En raison du report de l’Assemblée Générale annuelle de la Société au 30 septembre 2025, et afin de permettre aux actionnaires d’approuver au préalable les comptes de l’exercice 2024, la publication des résultats financiers semestriels 2025 est reportée au 15 octobre 2025.



Point sur le partenariat avec AbbVie sur ABBV-230

La Société anticipait initialement le démarrage de l’étude de Phase 1 d’ABBV-230, et le paiement d’étape lié, fin 2025. Sur la base des discussions en cours avec son partenaire, la Société anticipe désormais un retard dans le calendrier de développement.

N’ayant aucun contrôle sur le démarrage de cette étude, et en application du principe de prudence, la Société a choisi d’exclure ce paiement d’étape d’AbbVie de ses prévisions de trésorerie actuelles.



Position de trésorerie au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, la position de trésorerie d’OSE Immunotherapeutics s’élevait à 41,6 millions d’euros, contre 64,2 millions d’euros au 31 décembre 2024.