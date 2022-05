OSE Immunotherapeutics présentera quatre posters sur Tedopi®, combinaison de néo-épitopes en immuno-oncologie, au congrès de l’ASCO 2022

Nantes, France – 23 mai 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et ses partenaires cliniques GERCOR, ARCAGY-GINECO et la Fondation FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) annoncent la présentation de quatre posters* sur la combinaison de néo-épitopes Tedopi® dans plusieurs indications de cancer au congrès annuel de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 4 au 7 juin 2022.



Informations sur les présentations posters :

- Titre : “A randomized non-comparative phase II study of maintenance OSE2101 vaccine alone or in combination with nivolumab (nivo), or FOLFIRI after induction with FOLFIRINOX in patients (Pts) with advanced pancreatic ductal adenocarcinoma (aPDAC): first interim results of the TEDOPAM GERCOR D17-01 PRODIGE 63 STUDY” (Abstract #4148)

Présenté par : Anthony TURPIN, Centre Hospitalier Universitaire de Lille, FR

Date : Samedi 4 juin 2022

Heure : 8:00 AM–11:00 AM CT