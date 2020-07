OSE Immunotherapeutics présentera les résultats de l'étape 1 de son essai clinique de phase 3 de Tedopi® Atalante 1 dans le cancer du poumon non à petites cellules au congrès virtuel ESMO 2020

Nantes, le 28 juillet 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que les résultats de l'étape 1 de l'essai clinique de

Phase 3 de Tedopi®, Atalante 1, chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire (PD-1/PD-L1), seront présentés en présentation orale au congrès virtuel de l'ESMO 2020 qui se tiendra du 19 au 21 septembre.



Détails de la présentation

Titre : Activity of Tedopi®(OSE-2101) in HLA-A2+ non-small cell lung cancer (NSCLC) patients after failure to immune checkpoint inhibitors (ICI): Step1 results of Phase 3

ATALANTE-1 randomised trial

Présentation : #1260MO

Titre de la session : Mini oral presentation - NSCLC, Metastatic

Date de mise à disposition : 18 septembre 2020