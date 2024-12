OSE Immunotherapeutics présentera les résultats d’induction de Phase 2 de l’anti-IL-7R Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique au 20ème congrès de l’ECCO

Un abstract clinique sur les résultats d’induction de l’étude de Phase 2 CoTikiS évaluant l’anti-IL-7 récepteur Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique a été accepté pour présentation orale et a été sélectionné parmi le Top 10 des présentations orales au 20ème congrès de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization).



Ces recherches soulignent l’engagement continu d’OSE Immunotherapeutics à faire progresser la prise en charge et les traitements des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI).



Nantes, France, le 18 décembre 2024, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce qu’un abstract portant sur l’anti-IL-7 récepteur (IL-7R) Lusvertikimab a été accepté pour présentation orale au 20ème congrès de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) qui se tiendra du 19 au 22 février 2025 à Berlin.