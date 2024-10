OSE Immunotherapeutics présente une nouvelle technologie bispécifique de « Cis-Démasquage » pour la conception de médicaments à base de cytokines avec un indice thérapeutique amélioré

Nantes, France, le 17 octobre 2024, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), présente OSE-CYTOMASK, sa nouvelle technologie bispécifique de Cis-Démasquage des cytokines lors de présentations orales sélectionnées pour des conférences internationales :



• Festival of Biologics à Bâle, Suisse (17 octobre 2024)

• 16ème Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) Europe Summit à Barcelone, Espagne (7 novembre 2024)

• Antibody Therapeutics Xchange à Bruxelles (18 novembre 2024)



OSE-CYTOMASK est une technologie propriétaire de liaison innovante, non clivable, permettant de créer une nouvelle classe de traitements à base de cytokines à activité régulée et ciblée. Cette technologie permettrait de délivrer des médicaments hautement actifs avec un indice thérapeutique amélioré. Les communications mettent en avant la conception de cette nouvelle technologie à travers deux premiers programmes précliniques basés sur des cytokines masquées anti-PD1 (IL-2 et IL-15) en oncologie, avec un Cis-Démasquage conditionnel et une Cis-Potentialisation des lymphocytes T spécifiques de la tumeur exprimant PD1 ou d'autres cibles immunitaires.