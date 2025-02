OSE Immunotherapeutics présente les résultats complets d’induction de l’étude Phase 2 de l’anticorps monoclonal anti-IL-7R Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique au 20ème congrès de l’ECCO

• Lusvertikimab a montré des résultats statistiquement significatifs sur le critère d’évaluation principal et sur les critères secondaires chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique (RCH) pendant la période d’induction de 10 semaines de l’étude de Phase 2 randomisée en double aveugle CoTikiS ; des résultats présentés en session orale plénière du Top 10 des présentations de l’ECCO 2025.

• Lusvertikimab a mis en évidence des taux élevés de rémission clinique et endoscopique après 10 semaines de traitement, ainsi que des taux cliniquement significatifs d’amélioration histologique et histo-endoscopique de la muqueuse (HEMI ).

• Lusvertikimab a réduit fortement le taux de calprotectine fécale (CPF) après 10 semaines de traitement, la CPF étant un biomarqueur objectif de l’inflammation de la muqueuse chez les patients atteints de RCH, et une valeur prédictive précoce de la réponse histologique et endoscopique.

• Une efficacité statistiquement significative a été démontrée en termes de réponse clinique et endoscopique dans le sous-groupe de patients atteints de RCH ayant une CPF à baseline élevée (> 250 µg/g).

• Un bon profil de sécurité et de tolérance a été observé, sans signaux de sécurité cliniquement pertinents.