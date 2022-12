OSE Immunotherapeutics présente les dernières données précliniques d’efficacité d’OSE-127, son antagoniste du récepteur à l’IL-7, dans la leucémie aiguë lymphoblastique au congrès annuel 2022 de l’ASH

Nantes, France – 12 décembre 2022, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a présenté les dernières données précliniques sur l’utilisation de son antagoniste du récepteur à l’IL-7 (IL-7R), OSE-127, pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs B et T (LAL-B et -T) au congrès annuel de l’ASH (American Society of Hematolog y(1)) le 11 décembre 2022 (Nouvelle Orléans, Louisiane). Cette présentation orale a reçu un « Abstract Achievement Award » attribué par le comité de revue des pairs.