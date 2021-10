OSE Immunotherapeutics présente des nouvelles données précliniques lors de prochaines conférences en immunologie et anticorps bispécifiques

Des données qui renforcent la plateforme BiCKI® d’inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques, et BiCKI®-IL-7, bifonctionnel anti-PD1/IL-7,

en immunothérapie du cancer



Nantes, France, le 19 octobre 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que Nicolas Poirier, Directeur Scientifique, présentera les dernières avancées précliniques sur la plateforme BiCKI® d’inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques, et sur BiCKI®-IL-7, une protéine de fusion bifonctionnelle anti-PD1/Interleukine-7 (IL-7), à des prochaines conférences internationales en immunologie et anticorps bispécifiques.