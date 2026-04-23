OSE Immunotherapeutics présente à l’ASCO résultats clés de phase 2 Tedopi dans cancer ovarien

* OSE Immunotherapeutics a annoncé sélection, pour présentation orale à ASCO 2026, résultats topline essai de phase 2 TEDOVA évaluant Tedopi comme traitement d’entretien dans cancer de l’ovaire. * Résultats n’ont pas encore été présentés ; communication prévue 30 mai 2026 à Chicago. * Étude compare Tedopi seul ou combiné à pembrolizumab à meilleure prise en charge de support chez 185 patientes avec cancer de l’ovaire récidivant sensible au platine, maladie contrôlée après chimiothérapie.

* Objectif principal vise à déterminer si stratégie d’entretien à base de Tedopi peut retarder progression de la maladie dans population déjà traitée par bevacizumab et inhibiteur de PARP. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. OSE Immunotherapeutics SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230130PRIMZONEFULLFEED1001177389) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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