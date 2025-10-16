OSE Immunotherapeutics peut se financer jusqu'à la fin 2026

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a vu ses comptes se dégrader sur les six premiers mois de l’année. Les produits opérationnels de la société sont passés de 82,6 à 1,4 million d’euros. Cette large différence est due à la comptabilisation immédiate, au premier semestre 2024, de la majorité du paiement initial d’AbbVie pour 42,2 millions d’euros, à 25,3 millions d’euros issus de l’avenant à l’accord avec Boehringer Ingelheim et à 13,5 millions d’euros de l’achat d’actif par Boehringer Ingelheim.

OSE Immunotherapeutics a essuyé une perte de 15,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 57,2 millions d'euros il y a un an, en raison de produits exceptionnels.

La société de biotechnologie précise que sur la base des hypothèses actuelles et des ressources financières disponibles, elle est en mesure de financer ses activités jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2026. Cet horizon de trésorerie inclut un éventuel exercice des bons de souscription d'actions restants émis au bénéfice de Vester Finance.

