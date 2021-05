OSE Immunotherapeutics obtient un nouveau financement public de 10,7 millions d'euros pour les prochaines étapes du développement de CoVepiT, son vaccin multi-cibles et multi-variants contre la COVID-19 en Phase 1 clinique

o CoVepiT est un vaccin contre SARS-CoV-2 qui active les défenses des cellules T CD8 via ses multi-épitopes T CD8 ;

o Une sélection d'épitopes* à partir de 11 protéines du virus pour couvrir le SARS-CoV-2 initial et ses variants ;

o Un vaccin de 2ème génération capable d'apporter potentiellement une immunité cellulaire à long terme avec des cellules T mémoires.



Nantes, le 18 mai 2021 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo: OSE), annonce avoir obtenu un financement public de 10,7 millions d'euros dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Capacity Building », opéré pour le compte de l'état par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA) et du plan France Relance afin de soutenir le programme de développement de CoVepiT, son vaccin multi-variants contre la COVID-19 en cours de Phase 1 clinique.