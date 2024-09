Ose Immunotherapeutics lance la dernière étude sur son vaccin anticancer

(AOF) - Ose Immunotherapeutics annonce le lancement international d’Artemia, l’étude de Phase 3 d’enregistrement du vaccin thérapeutique Tedopi en deuxième ligne de traitement du cancer du poumon non à petites cellules. La biotech prévoit le démarrage de l’étude aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni après l’approbation des autorités réglementaires de 14 pays. Cet essai pivot confirmatoire inclura 363 patients et vise à soutenir l’enregistrement réglementaire de Tedopi en deuxième ligne de traitement du CPNPC en Europe et en Amérique du Nord.

" Nous sommes très heureux de démarrer la dernière étape avant l'enregistrement de notre vaccin contre le cancer Tedopi, évalué en monothérapie en deuxième ligne de traitement sur la base des résultats positifs prometteurs de notre première Phase 3 en troisième ligne dans le CPNPC ", déclare Silvia Comis, directrice du développement clinique et des affaires réglementaires d'Ose Immunotherapeutics.

" Ces résultats ont démontré que ré-armer le système immunitaire grâce à un vaccin thérapeutique chez des patients métastatiques pouvait prolonger la survie tout en préservant la qualité de vie dans la population de patients ciblée ".

