OSE Immunotherapeutics invitée à présenter lors des prochaines conférences investisseurs

Nantes, France, 23 mars 2026 – 18h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui sa participation aux conférences investisseurs suivantes :
Mardi de la Bourse – Lyon Pôle Bourse
7 avril 2026 – CRCC Lyon, France
Marc Le Bozec, Directeur Général, présentera la Société et rencontrera des gestionnaires de patrimoine, des conseillers financiers et des investisseurs particuliers pour une session de questions-réponses accompagné de Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier.
14ème Degroof Petercam Healthcare Conference
6 mai 2026 – Virtuel
Marc Le Bozec, Directeur Général, et Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier, tiendront des réunions avec les investisseurs.
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