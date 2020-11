OSE Immunotherapeutics fait le point des avancées sur CoVepiT, son vaccin contre la COVID-19, multi-cibles et de protection à long terme

o Atteinte de l'objectif principal de l'étude ex vivo chez l'homme

o Emergence de nouveaux variants mutés du coronavirus qui renforce l'approche multi-épitopes contre 11 protéines du virus pour générer une réponse des lymphocytes T

o Entrée en phase clinique prévue au 1er trimestre 2021

o Programme de recherche en présentation orale au congrès annuel « World Immunotherapy Congress » (2-6 Novembre 2020)



Nantes, le 5 novembre 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce la finalisation de l'étude ex vivo chez l'homme menée avec CoVepiT, son programme de vaccin prophylactique contre la COVID-19. Ce vaccin est basé sur la sélection et l'optimisation d'épitopes pour générer une réponse immune des lymphocytes T mémoires sentinelles contre SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. En parallèle, la Société a présenté le développement de son vaccin multi-cibles au « World Immunotherapy Congress » (ou « Festival of Biologics ») qui se tient en virtuel du 2 au 9 novembre 2020. C'est la première présentation en congrès scientifique du développement d'un vaccin COVID-19 de 2ème génération basé sur les cellules T mémoires.