OSE Immunotherapeutics et Scienta Lab annoncent un accord stratégique portant sur l’Intelligence Artificielle appliquée à l’immunothérapie de précision

Nantes et Paris - France, le 29 janvier 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et Scienta Lab, leader de l’immunologie de précision alimentée par l’Intelligence Artificielle (IA), annoncent une collaboration stratégique visant à utiliser la plateforme d’IA avancée de modélisation des maladies inflammatoires de Scienta Lab pour identifier des marqueurs prédictifs de l’efficacité de traitements d’immunothérapie.



Selon cet accord, Scienta Lab utilisera EVA, son modèle de fondation IA multimodale propriétaire dédié à la recherche translationnelle en immunologie, pour découvrir des signatures multimodales pouvant caractériser des biomarqueurs prédictifs en immunothérapie et en immuno-inflammation. L'objectif est d'identifier des sous-groupes de patients susceptibles de répondre à des options thérapeutiques spécifiques, et d’en extraire des biomarqueurs multimodaux associés grâce à une IA explicable. Cette démarche représente une étape importante vers la médecine de précision et soutient le développement d’une immunothérapie personnalisée permettant d’apporter des meilleurs résultats thérapeutiques aux patients souffrant de maladies inflammatoires à médiation immunitaire.