OSE Immunotherapeutics et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes annoncent la fin du recrutement de patients dans l’essai clinique ‘FIRsT’, une étude de phase 1/2 évaluant l’immunothérapie FR104/VEL-101 dans la transplantation rénale

Nantes, France – le 11 juillet 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes annoncent la fin du recrutement de patients dans l’étude FIRsT, un essai clinique de phase 1/2. C’est la première étude qui évalue l’immunothérapie FR104/VEL-101, un fragment d’anticorps monoclonal antagoniste de CD28, chez des patients ayant reçu une transplantation rénale. Cette étude est promue et menée par le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes dans le cadre d’un accord de collaboration avec OSE Immunotherapeutics.